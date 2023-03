Macedonia Nord: ambasciatore Silvestri al Forum di Skopje

(ANSAmed) - SKOPJE, 01 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in Macedonia del Nord, Andrea Silvestri, ha partecipato alla seconda edizione dello Skopje Economic Forum, organizzato dal Delphi Economic Forum al quale hanno preso parte numerosi esponenti della business community macedone e regionale, con presenza dei capi di governo di Macedonia del Nord, Kosovo e Montenegro. L'Ambasciatore è in particolare intervenuto nel primo panel dedicato all'impatto dell'aggressione russa all'Ucraina sull'Europa sudorientale.

Nel proprio intervento Silvestri ha sottolineato il solido sostegno del Governo italiano all'Ucraina, come testimoniato dalla recente visita del Presidente del Consiglio a Kiev, e evidenziato le conseguenze politiche della guerra, che ha anzitutto unito ancor di più l'Occidente, l'UE e gli altri paesi europei, Macedonia del Nord inclusa. Un'ulteriore conseguenza è consistita nel rilancio del processo di allargamento dell'UE, in particolare per i Balcani occidentali, in linea con un obiettivo da sempre sostenuto dall'Italia. Nel fare il punto sul processo di screening e sulle riforme ancora da attuare in Macedonia del Nord, Silvestri ha evidenziato che si tratta di un processo fortemente accompagnato dal sostegno dell'UE e anche da paesi amici come l'Italia. (ANSAmed).