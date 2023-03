Expo 2030: Di Santo illustra candidatura Roma in Colombia

(ANSA) - BOGOTÁ, 01 MAR - Dopo aver visitato 12 Nazioni d'America Latina negli ultimi mesi del 2022, Donato Di Santo, inviato speciale della Farnesina a sostegno della candidatura italiana per Expo Roma 2030, è stato in Colombia il 27 e 28 febbraio.

Si tratta, indica un comunicato, "della seconda missione in questo Paese, dopo quella realizzata nell'agosto 2022 all'indomani dell'insediamento del nuovo governo del presidente Gustavo Petro".

Di Santo, accompagnato dall'ambasciatore a Bogotà, Gherardo Amaduzzi, è stato ricevuto a palazzo San Carlos, sede del ministero degli Esteri, dalla vice ministra degli Esteri per gli Affari multilaterali, Laura Gil. Alla riunione ha partecipato anche il vice ministro del Commercio, Industria e Turismo, Luis Felipe Quintero Nel Palacio de Nariño, sede della presidenza della repubblica, si è tenuto invece l'incontro di Di Santo e dell'ambasciatore Amaduzzi con Cesar Ferrari, consigliere economico del presidente Petro.

Inoltre Di Santo, aggiunge il comunicato, "è stato anche ricevuto presso il Comune (Alcaldia Mayor) di Bogotà dalla direttrice delle Relazioni internazionali, Luz Amparo Medina Gerena.

Da segnalare poi che lo 'special ambassador' della Farnesina ha partecipato ad un incontro nella residenza diplomatica italiana con i membri della giunta direttiva della Camera di commercio italiana per la Colombia e con altri esponenti del mondo economico, accademico e imprenditoriale italo-colombiano, nonché con i titolari di tutti le entità facenti parte del 'Sistema Italia' presenti nel Paese.

Infine Di Santo ha rilasciato anche alcune interviste a mezzi di informazione colombiani, per illustrare i temi di eccellenza della candidatura di Roma e della proposta italiana per l'Expo 2030. (ANSA).