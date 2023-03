Bulgaria: ambasciatrice Zarra incontra i leader del Pp

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - L'Ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, è stata ricevuta dai leader del partito Continuiamo il Cambiamento (PP), Kiril Petkov e Asen Vasilev.

Nel corso dell'incontro si è parlato delle sfide che attendono la Bulgaria, dei progetti del partito e delle prospettive elettorali con particolare riferimento agli sforzi per la formazione di un governo stabile.

Petkov e Vasilev hanno espresso l'auspicio che le imminenti elezioni, in programma il prossimo 2 aprile, si svolgano in modo trasparente.

Durante l'incontro sono stati inoltre affrontati i temi di maggiore rilevanza per il Paese e le relazioni bilaterali, nel più ampio contesto dell'Unione Europea: il Piano di ripresa e sostenibilità, l'ingresso nell'Eurozona e l'adesione allo spazio Schengen. (ANSA).