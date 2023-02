Unesco: Liborio Stellino rappresentante dell'Italia a Parigi

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Liborio Stellino è da oggi il Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) a Parigi. Lo rende noto la Farnesina.Liborio Stellino è dal primo ottobre 2019 Direttore Centrale per l'Internazionalizzazione economica e Vice Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nato nel 1965, Stellino si laurea in Scienze Politiche alla Luiss di Roma ed entra in carriera diplomatica nel 1990. Il primo incarico è all'Ufficio Africa Sub-sahariana della Direzione Generale Affari Politici della Farnesina. Nel 1992 è Vicario del Capo missione presso l'Ambasciata italiana a Nicosia; nel 1997 è a Rabat come Capo dell'Ufficio economico e commerciale dell'Ambasciata. Tre anni più tardi, nel 2000, Stellino rientra a Roma dove viene nominato Consigliere per gli Affari internazionali del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Nel 2001 torna alla Farnesina: viene assegnato al Gabinetto del Ministro degli Esteri, per la cura dei rapporti col Parlamento; dal 2002 al 2006 dirige l'Ufficio stampa dell'Ambasciata d'Italia a Mosca.

Quindi, va a Boston dove è Console Generale dal 2006 al 2010.

Rientrato in Italia, in vista di EXPO Milano, è Consigliere per le attività di rilievo internazionale di Regione Lombardia, nonché Consigliere diplomatico del Commissario Generale dell'Esposizione Universale del 2015; poi rientra a Roma per ricoprire al MAECI l'incarico di Capo dell'Unità per la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa Orientale, del Caucaso e dell'Asia Centrale. Nel 2015 viene nominato Ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti, incarico ricoperto fino al settembre 2019. (ANSA).