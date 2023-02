Missione del sottosegretario alla Salute Gemmato in Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 28 FEB - Doppio impegno a Tunisi per il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato per una missione di due giorni che l'ha visto impegnato ieri in una visita, insieme al Ministro della Salute tunisino Ali Mrabet e accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, al reparto di neonatologia dell'ospedale Charles Nicolle, realizzato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Tunisi. Oggi Gemmato si è recato alla sede dell'Oms per la presentazione dei risultati del progetto MED-NET", Partenariato Operativo e Strategico per la regione del Mediterraneo tra il ministero della Salute tunisino e l'IZS - Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, nell'ambito di "One Health", sui temi emergenti della sanità pubblica.

"Siamo impegnati in rapporti di collaborazione in tema sanitario, in particolare per attrezzare posti in terapia intensiva neonatale, fondamentali per salvare le vite dei bambini" ha detto Gemmato, sottolineando che l'inaugurazione del reparto, attesa per giugno di quest'anno, è un grande successo della cooperazione tra Italia e Tunisia, e un segno tangibile della forte amicizia dell'Italia verso il popolo tunisino.

"Rilanciamo la centralità dell'Italia nel Mediterraneo, che è una centralità storica ancorché geografica e di amicizia per il popolo tunisino" ha evidenziato Gemmato ricordando come il convegno organizzato dall'IZS e dall'OMS si ponga in quest'ottica, "con la messa a disposizione dei nostri migliori tecnici nell'ambito della comunità scientifica con l'Oms e con il ministero della Salute tunisino, per rilanciare una nuova frontiera che è quella di "One Health" in cui salute animale e umana evolvono parallelamente". L'approccio "One Health" secondo l'Oms "coinvolge programmi, politiche, legislazione e ricerca in cui diversi settori lavorano insieme per ottenere migliori risultati di salute pubblica". (ANSA)