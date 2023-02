Australian International Airshow, forte presenza italiana

(ANSA) - SYDNEY, 28 FEB - Si è aperta oggi a Geelong, nello stato australiano del Victoria, l'edizione 2023 dell'Australian International Airshow & Aerospace and Defence Exposition (Avalon2023), con uno spazio espositivo sold out per la prima volta nella storia trentennale dell'evento biennale, a conferma della importanza strategica della fiera nell'area del Pacifico.Oltre 40 nazioni sono rappresentate nella manifestazione, che si estende su una superficie di mq. 320.000 e ospita 798 aziende espositrici, in aumento del 14% rispetto al 2019 e 234 delegazioni industriali, governative, di difesa e scientifiche, incrementate di quasi il 50%. ICE-Agenzia, insieme all'Ambasciata d'Italia a Canberra, Segredifesa ed AIAD partecipa per la prima volta con uno spazio nazionale, che ospita la presenza di imprese italiane quali Astra, Davi, Elettronica e Jobs. Partecipano con uno spazio espositivo autonomo anche Leonardo che Piaggio Aerospace.

L'esposizione combina una fiera internazionale dell'industria con un programma di circa 59 conferenze su tematiche legate all'aviazione, aerospazio, spazio e difesa. Tra gli altri, sono affrontati temi importanti riguardanti lo sviluppo dell'industria spaziale australiana, l'ascesa del trasporto di mobilità aerea avanzata e gli sviluppi nell'aviazione sostenibile.

Obiettivo della partecipazione italiana è il rafforzamento della cooperazione bilaterale con l'Australia e la promozione delle eccellenze dell'industria settoriale nel mercato. Di alto profilo è inoltre la presenza istituzionale con due delegazioni del Ministero della Difesa guidate rispettivamente dal Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli per l'Aeronautica Militare e dal Brig. Gen. Luca De Martinis per il Segretariato Generale della Difesa, che in questi giorni partecipano ad una serie di eventi ed avranno degli importanti incontri bilaterali con le controparti australiane.

Soddisfazione è stata espressa alla vigilia della manifestazione dall'Ambasciatore d'Italia a Canberra Paolo Crudele che si è detto pronto ad accogliere le delegazioni istituzionali dall'Italia e discutere con le aziende presenti delle opportunità in Australia. "Dopo i difficili anni dell'emergenza pandemica la qualificata presenza dell'Italia ad un appuntamento di così ampia rilevanza, testimonia la rinnovata attenzione per il mercato australiano. Si tratta di una vetrina di prestigio per valorizzare le nostre eccellenze ed esplorare nuove opportunità di business in un quadro di progressivo rafforzamento della cooperazione bilaterale anche nel comparto sicurezza." Il settore aeronautico e spaziale italiano ha esportato per circa 9,3 miliardi di dollari australiani nel 2019, con un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente. Caratterizzato dal secondo livello più alto di spesa in R&S da parte delle imprese italiane, il settore occupa una posizione di leadership nella contesto internazionale, quarto in Europa e settimo nel mondo. Il campo di attività è vasto, che vanno dal montaggio di aerei, elicotteri e microsatelliti, lanciatori spaziali, imbarcazioni e veicoli militari, a sistemi e sottosistemi (atterraggio, sistemi di difesa, puntamento, comunicazioni a bordo e a terra, radar, assetto di volo, ecc.) alle singole parti e componenti, per la progettazione e l'ingegneria, sperimentazione e collaudo, manutenzione, ecc. (ANSA).