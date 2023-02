Mobile World Congress a Barcellona, partecipa anche l'Italia

(ANSA) - MADRID, 27 FEB - C'è anche l'Italia fra i Paesi partecipanti al Mobile World Congress di Barcellona (MWC), fiera internazionale sulla telefonia mobile inaugurata stamattina.

Nell'edizione di quest'anno, si legge in una nota, verranno presentate 36 start-up e piccole e medie imprese italiane che hanno sviluppato nuove tecnologie applicate in diversi campi: sanità, realtà virtuale e aumentata, metaverso, comunicazione d'impresa e pubblicità, energia sostenibile, sicurezza informatica, internet delle cose, connettivita', arte digitale, mobilita' e "sharing economy", intelligenza artificiale, big data.

La collettiva italiana è stata inaugurata oggi dal primo consigliere dell'ambasciata italiana a Madrid Roberto Nocella, dal console a Barcellona Emanuele Manzitti e dal responsabile dell'ufficio di Madrid dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) Giovanni Bifulco. Nel pomeriggio, è stato organizzato nella sede consolare di Barcellona un incontro tra le start-up italiane presenti al Mobile World Congress e fondi di investimento spagnoli. (ANSA).