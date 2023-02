Design: ambasciata a Madrid promuove ponti Italia-Spagna

(ANSA) - MADRID, 27 FEB - L'ambasciata italiana a Madrid è impegnata in un'intensa campagna di promozione dell'industria nazionale del design, con diversi progetti volti a mettere in luce e rafforzare i ponti tra Italia e Spagna in questo campo.

Una delle ultime iniziative è stata portata a compimento è stata la quarta edizione del concorso "ITmakES design", pensato appunto per avvicinare studenti spagnoli all'industria italiana del settore e nel cui quadro sono stati premiati diversi prodotti: "Silla Jarrón" di Miguel Egaña, "Amama" di Antolín Novo, "Nómada" di Martina Sbrogió, "Nomad" di Roger Cross e "Onno" di Carlos Gallego.

Realizzato in collaborazione con la rivista Interni Magazine e alcuni enti locali, l'iniziativa ha permesso dal 2018 di sviluppare diverse collaborazioni: i progetti vincitori di ciascuna edizione del concorso sono infatti proposti ad aziende italiane affinché siano realizzati dei prototipi, oggetto poi di specifiche mostre, sia in Italia, al FuoriSalone, che in Spagna.

Intanto, l'ambasciata ha diramato un avviso pubblico che specifica i termini di un'altra iniziativa in programma per la promozione del design 'made in Italy': si tratta di una campagna di sconti da lanciare in concomitanza con l'Italian Design Day (9 marzo) e a cui possono aderire venditori al dettaglio o all'ingrosso di prodotti italiani in questo campo.

Stando alle condizioni indicate, gli interessati possono stabilire in autonomia percentuale dello sconto e periodo di validità del prezzo agevolato, all'interno di un arco temporale massimo che va dal 6 al 20 marzo. I partecipanti alla campagna saranno invitati ad apporre in vetrina, o comunque in uno spazio visibile, un logo ideato appositamente per promuovere l'Italian Design Day. (ANSA).