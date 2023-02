Cile: incendi, la missione dei carabinieri rientra in Italia

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 26 FEB - "Prendere precauzioni e soprattutto educare": è la raccomandazione degli esperti dei Nuclei forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri inviati dall'Italia in Cile per fornire assistenza tecnica alle autorità e contribuire alle indagini sugli incendi che per settimane hanno interessato varie regioni meridionali del Paese, provocando la morte di 25 persone e bruciando oltre 450mila ettari di boschi.

Alla missione, rientrata oggi in Italia, hanno partecipato il tenente colonnello Renato Sciunnach (ripartito alla volta dell'Italia già nei giorni scorsi), il capitano Claudia Matera e il maresciallo capo Maurizio Amendola, accompagnati dal maggiore Vittorio Perazzo.

"Occorre educare alla prevenzione, alle buone pratiche di gestione del territorio, e correggere abitudini che aumentano le possibilità di incidenti", ha spiegato il capitano Matera, esperta in biologia, ricordando come in Italia, nella stagione più calda, sia vietato accendere fuochi nelle aree boschive. Il sottufficiale Amendola, tecnico satellitare, ha insistito sull'importanza "dell'educazione nelle scuole, nelle comunità rurali, e nelle organizzazioni agricole". Il maggiore Perazzo ha invece richiamato l'importanza dell'utilizzo degli indicatori Mef (Method of Physical Evidence), per l'accertamento dei punti di insorgenza dei roghi. "Il lavoro svolto e quanto condiviso qui dai nostri esperti - ha concluso - credo segnerà una svolta".

La missione, della durata di due settimane, si è svolta nel quadro del Programma di cooperazione internazionale 'Falcone - Borsellino', riguardante l'iniziativa italiana di assistenza tecnica nella lotta alla criminalità organizzata nell'area latinoamericana e caraibica.

L'intervento si è tenuto grazie ad una collaborazione fra ministero degli Esteri italiano, l'Organizzazione internazionale italo-latinoamericana (Iila) e l'Arma dei Carabinieri. (ANSA).