Rep.Dominicana: ambasciatore visita fabbrica legata a Italia

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 25 FEB - L'ambasciatore d'Italia in Repubblica Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, ha visitato le installazioni produttive del Gruppo Bocel, uno dei maggiori nel campo dell'industria alimentare dominicana, accompagnato dal direttore generale Christian Reynoso, da membri del consiglio di amministrazione e dal vice console onorario italiano a Santiago de los Caballeros, Mauro Sgarzini.

La fabbrica di gallette e prodotti da forno di Bocel, in particolare, è forse la più grande struttura industriale del settore in Repubblica Dominicana, ed è quasi interamente equipaggiata con macchinari italiani di ultima generazione, assicura i più elevati standard di qualità internazionali e produce anche per il mercato di esportazione.

Elemento rilevante, del consiglio di amministrazione del Gruppo fanno parte anche membri che discendenti di famiglie di origine italiana.

La visita ha consentito di ripercorrere le solide relazioni di cooperazione che per 50 anni hanno unito il Gruppo Bocel all'Italia, grazie all'iniziativa del fondatore, Bolivar Reynoso - anch'egli presente all'incontro - che nel 1965 intraprese un viaggio verso l'Italia, per poter comprare i macchinari che riteneva indispensabili per garantire la qualità della produzione di paste alimentari.

Il Gruppo Bocel è stato invitato a partecipare alla Festa popolare all'Italiana che si terrà nel parco delle esposizioni della città di Santiago in connessioni con le celebrazioni del prossimo 2 Giugno, e che verrà realizzata con la collaborazione di un comitato locale, del quale fanno altresì parte gli azionisti della famiglia Cabrera Russo. (ANSA).