Malta: moda e sport per beneficenza nel primo evento Comites

(ANSA) - LA VALLETTA, 25 FEB - Moda, musica, cultura e sport ma soprattutto beneficenza sono stati al centro di NOMA 2023, primo evento organizzato dal Comites (Comitato Italiani all'Estero) di Malta, nato nel 2021 con l'elezione del presidente Vincenzo Catalano e pensato nel segno "della solidarietà tra la comunità italiana e maltese nel fare del bene". La serata è andata in scena ieri in una sala del Congress Center dell' Hilton Baia Portomaso col patrocinio dell' Ambasciata d'Italia e realizzata in collaborazione con 'Chamber of Fashion Malta Foundation' e 'Camera di Commercio Italiana a Malta'.

Con biglietti di ingresso a 50 euro, l'evento è andato 'sold out' ed ha permesso di devolvere fondi a favore del Gruppo di Carità della Parrocchia di Santa Caterina alla Valletta, guidata da 40 anni esatti ("un record assoluto") da don Gino Gauci che celebra le messe in italiano ed è lo storico punto di riferimento della comunità italiana sull'arcipelago, e della associazione maltese 'Dar Merhba Bik' (Benvenuta a casa) per il sostegno alle donne vittime di violenze domestiche, guidata da Penny Apap Brown. "Il mio WhatsApp è sempre più pieno di messaggi di persone che non ce la fanno", ha sottolineato don Gauci ringraziando per l'assegno ricevuto.

Filo conduttore della serata, aperta con il canto degli inni nazionali da parte del tenore Luca Minnelli e della soprano Rosabelle Bianchi, è stato il forte legame culturale e storico che unisce Malta e l'Italia così come hanno più volte sottolineato tanto Catalano quanto Andrea Varischetti, primo segretario d'Ambasciata e Console d'Italia a Malta che ha partecipato a nome dell'ambasciatore Fabrizio Romano. Legame cresciuto esponenzialmente assieme al boom della comunità italiana sull'isola, che nell'ultimo decennio è quintuplicata ed è diventata la più numerosa fra quelle degli stranieri che a Malta ormai rappresentano oltre il 22% dell'intera popolazione.

A condurre l'evento, il vicedirettore della TGR nazionale Rai, Roberto Gueli, e la maltese Moira Chetcuti, direttore eventi della Chamber of Fashion Malta Foundation. Dopo un concerto live di Minnelli dedicato agli iperclassici (dall'aria 'Largo al factotun' del Figaro al 'Nessun Dorma' della Turandot passando per 'Con Te Partirò' di Bocelli, 'O Sole Mio' e 'Nel Blu Dipinto di Blu' in coro col pubblico), le sfilate dell'atelier Carla Grima, gli accessori dell'architetto italiano Selena Nei ed i gioielli di Sue'S Jewels. In primo piano pure lo spettacolo con un premio assegnato a Emma Muscat, star di 'Amici', ed allo sport con riconoscimenti a Sue Abela campionessa europea di Bowling, al nuotatore Neil Agius detentore del Guinness per la traversata Linosa-Malta nonché ai giornalisti Gianfranco Coppola, presidente dell'Unione Stampa Sportiva italiana e Charles Camenzuli, presidente europeo dei giornalisti sportivi. (ANSA).