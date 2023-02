Ucraina: capi missione Ue in Brasile condannano invasione russa

(ANSA) - BRASILIA, 24 FEB - I capi missione dell'Unione europea accreditati in Brasile hanno diramato oggi un comunicato dove si ribadisce la condanna "dell'invasione a larga scala della Russia" a un anno dall'ingresso delle truppe di Mosca in Ucraina.

"Esattamente 12 mesi fa, la Russia ha lanciato un'invasione non provocata e su vasta scala dell'Ucraina. Si tratta di una flagrante violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e di tutti i valori e principi fondamentali del diritto internazionale, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite" si legge nella nota pubblicata dall'Ambasciata italiana a Brasilia.

A nome di Bruxelles si chiede quindi che "la Carta delle Nazioni Unite, tanto cara all'Ue e agli altri membri della comunità democratica delle nazioni, venga protetta e rispettata".

"L'aggressione della Russia e l'attacco ingiustificato contro l'Ucraina" rappresentano "una minaccia per tutte le democrazie, non solo per i paesi europei", si afferma, sottolineando che "l'Ue continuerà a fornire un forte sostegno a Kiev e al suo popolo per tutto il tempo necessario".

Il comunicato conclude riconoscendo che "il sostegno del Brasile all'Ucraina continua a fare la differenza alle Nazioni Unite ed è una dimostrazione di solidarietà con il popolo ucraino" e che "l'Ue è pienamente impegnata a rinvigorire il partenariato strategico e il dialogo con il Brasile in tutte le sue dimensioni". (ANSA).