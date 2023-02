Sudan: italiana la prima corsa ciclistica aperta a disabili

(ANSA) - IL CAIRO, 24 FEB - Quella che è definibile a buon diritto "la prima corsa amatoriale di ciclismo aperta anche alle persone con disabilità" mai allestita in Sudan è stata organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Khartoum e si è svolta stamattina nella capitale sudanese.

"Una giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione in un affascinante percorso lungo il Nilo Azzurro", ha affermato Michele Tommasi, Ambasciatore d'Italia in Sudan, commentando l'evento definibile storico per i disabili sudanesi, la cui integrazione sociale è rimasta per decenni una questione marginale in Sudan.

Il Paese dell'Africa orientale è stato infatti oppresso fino al 2019 dal regime dell'autocrate Omar al Bashir e da quasi quattro anni è alle prese con una delicata transizione alla democrazia.

"L'Italia non è soltanto uno dei due maggiori produttori di biciclette in Europa ma è anche un Paese in cui il ciclismo è uno degli sport più amati, grazie anche ai nostri numerosi campioni, di ieri e di oggi", ha aggiunto il diplomatico commentando la corsa di 55 km cui hanno partecipato una ventina di disabili fisici assieme ad oltre 130 cicloamatori. L'evento è stato seguito da decine di fotografi e operatori di tv locali.

"In Sudan ci sono molti appassionati, anche tra le persone con disabilità, ed è proprio a loro che abbiamo dedicato questa corsa. Una celebrazione del ciclismo come strumento di inclusione e di coesione sociale", ha concluso Tommasi come si è appreso dalla capitale sudanese. (ANSA).