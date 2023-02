Italia-Serbia:amb.Gori incontra ministra della scienza Begovic

(ANSAmed) - BELGRADO, 24 FEB - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi la Ministra della Scienza, dell'Innovazione e dello Sviluppo Tecnologico, Jelena Begovic.

Il colloquio è stata l'occasione per fare il punto sull'organizzazione del Business and Science Forum del prossimo 21 marzo a Belgrado e per una riflessione sui possibili strumenti volti a rafforzare la cooperazione tra Roma e Belgrado nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'agri-tech, delle biotecnologie e della mobilità sostenibile.

"Le relazioni tra il sistema della R&I italiano e serbo sono ampie, solide e di lunga data, e interessano le più diverse discipline. Le 240 iniziative comuni realizzate in seno al Programma Quadro Ricerca e Innovazione della UE, fanno dell'Italia il secondo partner della Serbia per numero di progetti", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "L'Accordo di cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato nel 2009 - ha aggiunto - ha finora dato eccellenti risultati e nell'appuntamento di marzo intendiamo dare nuovo impulso alla collaborazione in corso predisponendo nuovi strumenti che possano sviluppare ulteriormente la cooperazione scientifica tra Roma e Belgrado". (ANSAmed).