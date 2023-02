Italia-Serbia, opportunità di cooperazione scientifica

(ANSAmed) - BELGRADO, 24 FEB - L'Ambasciata d'Italia a Belgrado in collaborazione con APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - e con il Ministero della Scienza, dello Sviluppo Tecnologico e Innovazione della Repubblica di Serbia ha realizzato un evento di match-making online dal titolo "Serbia and Italy cooperation in Horizon Europe. Key-sectors and opportunities for new Innovation-driven partnerships".

L'iniziativa intende promuovere la cooperazione tra i sistemi della ricerca e dell'innovazione italiani e serbi nella partecipazione ad Horizon Europe, il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione. Sono intervenute all'evento anche la Ministra della Scienza, dell'Innovazione e dello Sviluppo Tecnologico, Jelena Begovic e quella della Salute, Danica Grujičić.

Nell'aprire il seminario, l'Ambasciatore Gori ha ricordato che "il programma Horizon Europe offre numerose opportunità di collaborazione tra le comunità scientifiche di Italia e Serbia".

"Tale evento - ha aggiunto Gori - va letto anche in preparazione del Business and Science Forum del prossimo 21 marzo che creerà nuove sinergie tra mondo economico e scientifico in settori di comune interesse". (ANSAmed).