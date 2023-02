Italia ospite d'onore a Salone delle costruzioni di Dakar

(ANSA) - IL CAIRO, 24 FEB - L'Italia è "Paese ospite d'onore" fiera delle costruzioni "Sencon" in corso da ieri a Dakar, in Senegal, rappresentando uno dei più importanti saloni professionali per materiali e macchinari da costruzione dell'Africa occidentale cui quest'anno partecipano quasi 30 Pmi.

E' quanto emerge da un comunicato diffuso ieri dell'Ambasciata d'Italia a Dakar che definisce la partecipazione alla fiera "un'opportunità per esaminare le tendenze nel settore dell'industria delle costruzioni e le prospettive di mercato".

L'ottava edizione del "Salone Internazionale della Costruzione, della Finitura e dell'Infrastruttura" di quest'anno, in corso fino a domani, "include un nuovo spazio dedicato alle energie rinnovabili, volendosi proporre come piattaforma di scambio e discussione per operatori e professionisti di tecnologie verdi", viene segnalato.

"Apprezzo molto la decisione degli organizzatori di designare l'Italia come Paese ospite d'onore della corrente edizione.

Siamo del resto fra i leader mondiali nel settore delle costruzioni e le quasi 30 PMI presenti al Salone offrono una valida illustrazione della nostra capacità di coniugare qualità, efficienza e sostenibilità nelle soluzioni per l'edilizia, in una realtà dinamica come il Senegal dove tale settore presenta significative prospettive di crescita", ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia a Dakar, Giovanni Umberto De Vito, che ieri ha accompagnato all'inaugurazione i Ministri del Commercio, Abdou Karim Fofana, e dell'Urbanismo e dell'Edilizia, Abdoulaye Saydou Sow, presso il Centro delle Esposizioni di Dakar/Diamniadio (Cicad).

Grazie al supporto di ICE/Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-Ufficio di Casablanca, e alla collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Dakar, il Padiglione Italia consente agli imprenditori italiani di incontrare imprese e distributori senegalesi "per far conoscere le eccellenze italiane nell'edilizia, nell'architettura e nella finitura di alta gamma", sintetizza la nota. L'appuntamento riunisce imprenditori, architetti, ingegneri e distributori provenienti "da Africa, Europa e Medio-oriente". (ANSA).