Il genio e l'eleganza di Olivetti arrivano in Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 24 FEB - "Non serve elettricità, non serve Wifi, basta mettere il foglio e scrivere". Anni luce da oggi ma la semplicità e la genialità restano e la mostra 'Olivetti-Non solo macchine da scrivere' alla Galleria 'Vitrina' di Holon (Tel Aviv) porta in Israele uno dei marchi italiani del Novecento più famosi al mondo. Uno spaccato di quella che è stata una azienda, nata con le macchine da scrivere, diventata leader dell'industria tecnologica italiana rivoluzionando il campo della comunicazione, del lavoro manageriale e d'ufficio. Impresa fin dalla sua fondazione plasmata dalla cultura e dallo spirito di Camillo e del figlio Adriano, ideatori di uno 'stato sociale' aziendale, assolutamente all'avanguardia nel panorama capitalistico italiano.

Curata da Ivry Baumgarten e frutto della collaborazione tra 'Vitrina Gallery HIT Holon Institute of Technology', l'Archivio Olivetti e l'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, la rassegna resterà aperta fino al 2 maggio. Oltre ai prodotti iconici dell'azienda, la mostra - è stato sottolineato - "si estende all'innovativo impianto pubblicitario e grafico olivettiano, attraverso manifesti e spot pubblicitari firmati dai più famosi designer italiani" come Ettore Sottsass e Giovanni Pintori. "La mostra - ha sottolineato l'ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti - offre un viaggio speciale attraverso prodotti, architettura, persone e luoghi che riassumono la storia internazionale dello 'Stile Olivetti' e del suo approccio rivoluzionario al mondo dell'imprenditoria".

