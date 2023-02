Ambasciata Italia a Bratislava commemora un anno invasione russa

(ANSA) - BRATISLAVA, 24 FEB - Ad un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'Ambasciata d'Italia a Bratislava ha partecipato a diverse iniziative organizzate dalla comunità diplomatica.

L'ambasciatrice Catherine Flumiani si è recata - assieme a numerosi capi missione accreditati - presso l'Ambasciata ucraina per un momento di raccoglimento. Successivamente ha partecipato ad un evento presso la Rappresentanza della Commissione europea in Slovacchia durante il quale è stato altresì valorizzato il sostegno fornito nei mesi scorsi dall'Italia alla Slovacchia con l'allestimento da parte della Protezione civile italiana di un campo di accoglienza per circa 250 persone nella località di Michalovce e la donazione allïUcraina di 50 mezzi antincendio da parte dei Vigili del fuoco italiani.

L'Ambasciata d'Italia ha altresì aderito ad una dichiarazione congiunta in sostegno dellïUcraina sottoscritta da 36 rappresentanze diplomatiche, nella quale viene espresso in particolare il vivo apprezzamento per la generosa accoglienza assicurata dalle autorità slovacche alle persone che fuggono dalla guerra. (ANSA).