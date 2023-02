Tunisia: Amb. Saggio ricevuto da nuovo ministro Esteri Ammar

(ANSA) - TUNISI, 23 FEB - L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, è stato ricevuto questa mattina dal nuovo ministro degli Esteri della Repubblica tunisina, Nabil Ammar.

Nel corso del colloquio è stato confermato il sostegno italiano alla Tunisia in questa delicata fase che il Paese sta attraversando, a partire dal negoziato per la conclusione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Durante la discussione è stato anche affrontato in profondità il tema dell'immigrazione irregolare e ribadita la necessità di elaborare urgenti soluzioni al fenomeno. Saggio ha ricordato infine le straordinarie opportunità del progetto Elmed e il ruolo svolto dall'Italia in qualità di primo partner commerciale nello sviluppo dell'economia tunisina. (ANSA).