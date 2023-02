Spagna:Italian Design Day, ambasciata lancia campagna sconti

(ANSA) - MADRID, 23 FEB - Una campagna di sconti per celebrare una data speciale: l'Italian Design Day, appuntamento in programma a livello internazionale il prossimo 9 marzo. È l'iniziativa lanciata dall'ambasciata italiana a Madrid, che in questo 2023 punta ad estendere la platea interessata nel Paese iberico allo sviluppo dell'industria nostrana in questo settore.

L'idea, ha spiegato il primo consigliere dell'ambasciata Roberto Nocella, è di coinvolgere aziende e negozi di design per applicare riduzioni di prezzo su prodotti 'made in Italy'.

Entità e durata precisa degli sconti potranno essere decisi dalle singole aziende, ha aggiunto. A chi aderirà all'iniziativa verrà chiesto di applicare in un luogo visibile uno stampino con il logo dell'Italian Design Day. "Ciò a cui puntiamo è un cambiamento concettuale, per ora non è tanto importante il numero di aderenti", ha detto Nocella, "vogliamo che l'Italian Design Day arrivi di più sulle strade spagnole". L'obiettivo dell'ambasciata è che questi stampini rimangano visibili sulle vetrine dei negozi per circa "due settimane".

Quest'anno, la tematica dell'Italia Design Day è la luce. Un elemento che si sposa perfettamente, ha spiegato Nocella, con la decisione di chiedere all'azienda Artemide, leader in illuminazione, e alla sua Ceo Carlotta de Bevilacqua di assumere il ruolo di testimonial in Spagna dell'evento.

Artemide, insieme ad altri esponenti del settore, sarà presente anche a Casa Decor, l'iniziativa annuale che rappresenta la grande vetrina del design a Madrid (in programma tra il 13 aprile e il 28 maggio. In tale circostanza, per promuovere il design italiano è stata coinvolta anche l'imprenditrice spagnola Beatriz Muñoz. (ANSA).