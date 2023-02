Spagna: l'ambasciatore italiano Guariglia si congeda

(ANSA) - MADRID, 23 FEB - L'ambasciata d'Italia a Madrid ha pubblicato sul proprio sito un messaggio di congedo del capo missione Riccardo Guariglia, atteso a Roma per assumere l'incarico di segretario generale della Farnesina. "A quasi tre anni dal mio arrivo a Madrid, che — vorrei ricordare — avvenne nell'epoca più cupa della pandemia, posso affermare con soddisfazione di aver offerto il mio seppur modesto contributo al rilancio, a livello strategico, delle relazioni italo-spagnole in tutti i campi, da quello politico, a quello economico, a quello culturale e sportivo, a quello sociale", ha affermato il diplomatico.

"Svariati sono infatti i nostri interessi comuni e lavorare intensamente insieme, come raramente era stato fatto nel passato, ci ha permesso di constatare senza indugi che dei risultati prodotti hanno beneficiato non soltanto i nostri due Paesi ma anche l'Europa intera", ha aggiunto Guariglia.

Nel ringraziare i rappresentanti diplomatici in Spagna, la comunità italiana residente nel Paese e quella locale, Guariglia ha augurato che l'Italia "possa continuare a crescere in questo splendido Paese che è la Spagna, così tanto legata all'Italia per cultura, geografia ed interessi comuni".

"Sono sicuro che dal fruttuoso rapporto avuto con Voi in questi anni possano svilupparsi nell'avvenire, con l'impegno e il contributo di ciascuno, nuove preziose sinergie nell'interesse di tutti, a cominciare dall'imminente semestre di Presidenza spagnola dell'UE", ha aggiunto l'ambasciatore. (ANSA).