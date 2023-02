Spagna: console italiano visita Murcia e Cartagena

(ANSA) - MADRID, 23 FEB - Due giorni di missione istituzionale tra martedì e mercoledì nelle città spagnole di Murcia e Cartagena, situate nel sud-est della Penisola iberica, per il console generale italiano a Barcellona, Emanuele Manzitti.

A Murcia, il diplomatico ha incontrato diverse autorità locali, tra cui il delegato del governo centrale spagnolo, José Vélez Fernández, il sindaco della città, José Antonio Serrano Martínez e l'assessore regionale alla presidenza Marcos Ortuño Soto.

Inoltre, accompagnato dal console onorario ad Alicante, Danilo Angelini, e dal corrispondente consolare a Murcia, Giuseppe Leotta, Manzitti ha visitato l'ateneo universitario locale e si è riunito con un gruppo di studenti e di residenti italiani nella Regione di Murcia.

Nel corso dei vari incontri, si legge in una nota, "tutti gli interlocutori hanno sottolineato come la comunità italiana residente sia perfettamente integrata nell'ambito economico, sociale e culturale della Regione". Manzitti ha anche ricordato come la collettività italiana nell'area sia in costante crescita (circa 8% all'anno).

Il console a Barcellona si è poi recato in visita alla sindaca di Cartagena, Noelia María Arroyo Hernández. Manzitti ha evidenziato "i forti legami storici e culturali che legano Cartagena all'Italia", sottolineando come le vestigia romane della città ne siano una splendida testimonianza. Arroyo, da parte sua, ha messo in risalto "le opportunità di investimento rappresentate dai grandi progetti infrastrutturali legati al porto e alla logistica". (ANSA).