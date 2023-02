Kenya: Ambasciatore Natali incontra Ministro del Turismo

(ANSA) - NAIROBI, 23 FEB - Potenziare la collaborazione tra le istituzioni italiane e keniane per migliorare il settore del turismo che, particolarmente sulla fascia costiera, da tanti anni ha un'importante e radicata presenza italiana. Partendo da questo presupposto, si è sviluppato l'incontro tra l'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali e il Ministro del Turismo keniano, signora Peninah Malonza.

"E' stato un colloquio positivo e propositivo - ha riferito Natali all'ANSA- e il Ministro ha confermato di conoscere l'importanza del turismo italiano e del contributo che il settore turistico gestito da italiani apporta al paese, in particolare nell'area costiera di Malindi, Watamu e Diani e anche con riferimento alle strutture per i safari. Con l'occasione ho chiesto una maggiore attenzione da parte del governo per facilitare l'attività lavorativa dei nostri operatori turistici e l'accesso al Kenya dall'Italia".

Il diplomatico tra l'altro ha discusso con Malonza aggiornamenti sull'annunciata possibilità che la compagnia di bandiera Kenya Airways riprenda i voli diretti da Roma per Nairobi ed il governo applichi una politica "open sky" con gli altri paesi africani e non, per aumentare le opzioni di volo da e per il paese africano. "Un altro argomento che interessa i tanti nostri connazionali che frequentano il Kenya è quello del visto turistico che è possibile ottenere solamente online - ha spiegato Natali - un servizio, per quanto utile e moderno, ancora da perfezionare e che risulta talvolta ostico a persone meno avvezze alla tecnologia che viaggiano per vacanza".

Non solo richieste, ma anche proposte da parte dell'Italia, che nel settore turistico dà lavoro a migliaia di cittadini keniani, mettendo in moto un indotto che non riguarda solo il settore dell'ospitalità, ma anche quello dei trasporti, delle forniture di servizi e dell'agroalimentare. Tra Malindi, Watamu e Mambrui, le destinazioni di mare più frequentate dagli italiani, si contano una settantina di strutture alberghiere. Ma anche Nairobi ed altre città dell'entroterra hanno imprese importanti del nostro paese. L'Ambasciatore si è soffermato ad esempio sulla possibilità di sviluppare progetti comuni a Kisumu, terza città del Kenya sulle rive del lago Vittoria. "Ho anche riferito al Ministro del Turismo keniano che l'Ambasciata d'Italia, tramite l'Istituto Italiano di Cultura di Nairobi, sta organizzando corsi di lingua italiana diretti particolarmente ai dipendenti delle strutture alberghiere e agli operatori del turismo, nel contesto di una più ampia azione mirata alla formazione", ha concluso Natali. (ANSA).