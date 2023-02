Ucraina: Amb. Perrone, primo anniversario guerra sia ultimo

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - L'Ambasciata d'Italia a Teheran ha voluto ricordare l'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina con la proiezione del documentario "Kordon" (confine) della giovane regista italiana Alice Tomassini che narra la storia di cinque coraggiose volontarie ucraine impegnate ad assistere i profughi al confine tra Ucraina e Ungheria. L' Ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, aprendo l'evento ha detto: "Il popolo iraniano, che tanto ha sofferto e ancora soffre per le conseguenze della guerra Iran-Iraq del 1980-1988, può comprendere il dramma della popolazione ucraina come nessun altro". "Il sostegno dell'Italia alla resistenza del popolo ucraino è incrollabile", ha aggiunto Perrone, condannando "la flagrante violazione russa del diritto internazionale" e auspicando che "questo primo, triste anniversario possa anche essere l'ultimo". (ANSA).