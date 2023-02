Tunisia: ambasciatore Saggio incontra ministro Turismo

(ANSA) - TUNISI, 22 FEB - L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, e il ministro tunisino del Turismo Mohamed Moez Belhassine sono "al lavoro per conclusione di un memorandum d'intesa per lo sviluppo e la formazione nel settore del turismo e dell'artigianato con l'obiettivo di ritornare ai flussi turistici italiani pre pandemia in Tunisia". Lo si legge in una nota su Twitter della Rappresentanza diplomatica italiana che dà conto di un incontro tra Saggio e Belhassine.

Secondo un comunicato del ministero tunisino le due parti hanno discusso "delle modalità per rafforzare le aree di cooperazione bilaterale tra i due Paesi nei settori del turismo e dell'artigianato", passando in rassegna anche "i modi per migliorare il turismo culturale tra i due Paesi organizzando eventi congiunti che riflettano la comune profondità di civiltà, cultura e storia, valorizzando questo patrimonio culturale, contribuendo ad attrarre molti turisti in Tunisia". Durante l'incontro, è emerso inoltre che Ita Airways potrebbe aumentare il numero dei voli verso la Tunisia a tre al giorno nel prossimo periodo, "con la possibilità di aumentare ulteriormente i collegamenti nel picco della stagione turistica". (ANSA)