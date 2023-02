L'Italia a Bruxelles ricorda un anno di guerra in Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 22 FEB - La Nato e l'Ue, e con loro l'Italia, "faranno tutto il necessario" per sostenere l'Ucraina.

Questo l'impegno ribadito dal rappresentante permanente dell'Italia presso la Nato, ambasciatore Marco Peronaci, aprendo l'incontro organizzato in residenza per ricordare il 24 febbraio 2022, data dell'aggressione russa all'Ucraina. Un appuntamento a cui sono intervenuti, tra gli altri, il vice segretario generale dell'Alleanza, Mircea Geoana, il presidente del Comitato per la politica di sicurezza dell'Ue, Delphine Pronk, l'ambasciatrice ucraina alla Nato, Nataliia Galibarenko e l'ambasciatore ucraino alla Ue Chentsov Vsevolod.

Peronaci ha sottolineato il coraggio "più apprezzabile che mai" dimostrato dagli ucraini in questo anno di conflitto scatenato dall'"orrenda aggressione della Russia", un'aggressione che ha riportato la voce della guerra "nel cuore dell'Europa violando tutte le regole internazionali". Durante l'incontro - organizzato in concomitanza della prima riunione tripartita Nato-Ue-Ucraina svoltasi presso il quartier generale dell'Alleanza - a cui è intervenuta anche l'ex ministro della Difesa Roberta Pinotti in veste di componente della delegazione dell'assemblea parlamentare della Nato, è stato proiettato il documentario 'Kordon', diretto dalla giovane regista italiana Alice Tomassini.

Il docufilm, presentato in anteprima mondiale nel corso della Festa del Cinema di Roma 2022 dove si è aggiudicato il premio come miglior film su tematiche straniere, è stato anche proiettato in occasione del Uk film Festival a Londra, vincendo il premio come Best Documentary, e a Berlino presso il Doc.Berlin Documentary Film Festival. (ANSA).