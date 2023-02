Una Galleria Italiana nella casa museo di Tagore a Calcutta

(ANSA) - NEW DELHI, 21 FEB - È stato firmato oggi a Calcutta il memorandum di intesa per l'apertura di una Galleria Italiana all'interno della Casa Museo del Nobel Rabindranath Tagore. Alla cerimonia, che ha visto la firma del Console Gianluca Rubagotti e di Sabyasachi Basu Ray Chaudhury, vice Rettore dell'Università Rabindra Bharati che gestisce l'istituzione, sono intervenuti online l'Ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca e dall'Università Sapienza di Roma Mario Prayer, tra i massimi studiosi italiani di Tagore, oltre a numerosi rappresentanti di istituzioni indiane.

"Sono particolarmente fiero di questo progetto, che, una volta concluso, attraverso un'installazione permanente illustrerà le numerose interazioni del grande poeta bengalese con il nostro paese", ha detto l'ambasciatore de Luca.

Gianluca Rubagotti, dopo avere ringraziato la designer Sonia Guha, curatrice della mostra, ha evidenziato che l'accordo è una tappa importante del lavoro del Consolato che negli ultimi due anni ha approfondito i rapporti tra il poeta e l'Italia sotto diversi punti di vista. "Siamo passati dal seminario letterario che ha indagato su possibili influenze tra Tagore, Dante e Gabriele D'Annunzio, al gemellaggio tra il Vittoriale degli Italiani e la residenza del poeta Nobel, due tra le case museo più visitate al mondo, alla musica, con un concerto in cui abbiamo presentato canzoni italiane che hanno come testi poesie di Tagore", ha detto. "Con la Galleria intendiamo proporre nuovi percorsi in questa stimolante esplorazione di universi culturali sorprendentemente legati tra loro". (ANSA).