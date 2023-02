Italia-Spagna: amb. Guariglia, ora i rapporti sono più stretti

(ANSA) - MADRID, 21 FEB - Nonostante la pandemia di Covid e le conseguenze della guerra in Ucraina, negli ultimi anni i rapporti tra Italia e Spagna hanno vissuto un "rafforzamento", sia in termini di incontri governativi sia di "investimenti reciproci" e "interscambio" su molteplici piani: lo dice al giornale La Voce d'Italia l'ambasciatore italiano in Spagna uscente, Riccardo Guariglia, prima di rientrare a Roma per assumere l'incarico di segretario generale della Farnesina.

Facendo bilancio del suo mandato a Madrid, iniziato nella primavera del 2020, Guariglia si dice soddisfatto per i progetti sviluppati e la risposta degli interlocutori locali. "Abbiamo potuto vedere risultati concreti a 360 gradi", spiega.

A livello politico, i due avvenimenti salienti evidenziati dal diplomatico sono il vertice italo-spagnolo di Palma di Maiorca tenutosi a novembre 2020, ai tempi del governo Conte II, e la visita di Stato in Spagna del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di novembre 2021.

Sul piano personale, Guariglia descrive come "indimenticabili" gli anni trascorsi nel Paese iberico. "Voglio citare la nostra meravigliosa collettività, perfettamente integrata, che cresce, a ritmi ineguagliati in altri Paesi, di oltre il 5% annuo", dice, sottolineando poi la "varietà della bellezza" che si può trovare in Spagna "tra meravigliosi paesaggi naturali e città storiche che sembrano musei a cielo aperto". (ANSA).