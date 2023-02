Italia-Serbia: record interscambio, oltre 4,5 mld euro nel 2022

(ANSA) - BELGRADO, 20 FEB - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha avuto un colloquio oggi con il Ministro del Commercio, Tomislav Momirovic. Durante l'incontro Gori e Momirovic hanno espresso soddisfazione per il record segnato dall'interscambio commerciale tra Italia e Serbia (4,578 miliardi di euro) nel 2022 e hanno passato in rassegna i principali appuntamenti dei prossimi mesi, a partire dal Business and Science Forum del prossimo 21 marzo a Belgrado.

L'Ambasciatore Gori ha sottolineato che "le relazioni economiche tra Italia e Serbia crescono di anno in anno e le nostre aziende guardano con sempre maggiore interesse verso Belgrado. Un interesse che noi intendiamo sostenere con iniziative volte a rinnovare i nostri rapporti commerciali, indirizzandoli anche su settori ad alto contenuto tecnologico (transizione verde ed energetica, agri-tech ed infrastrutture) che saranno al centro del prossimo Business and Science Forum".

"Stiamo lavorando intensamente - ha aggiunto Gori - per rafforzare le relazioni commerciali tra Italia e Serbia.

Forniremo supporto, anche grazie all'Ufficio Ice di Belgrado, alle aziende serbe che parteciperanno a VinItaly ad aprile, dedicheremo un intero mese al settore del fashion e poi, a fine maggio, saremo paese partner della Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad". (ANSA).