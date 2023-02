Italia-Serbia: amb. Gori incontra ministra Ambiente Vujovic

(ANSAmed) - BELGRADO, 20 FEB - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi la Ministra per la Tutela dell'Ambiente, Irena Vujović. Al centro del colloquio le politiche della Serbia in materia di tutela ambientale e le possibili collaborazioni tra Roma e Belgrado in questo settore, anche alla luce del Memorandum of Understanding firmato nel 2019.

"La tutela ambientale è oggi una sfida complessa e di interesse comune. La Serbia, negli ultimi anni, ha intensificato la propria azione su questo tema e l'Italia intende sostenere gli sforzi intrapresi da Belgrado", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "Il know-how italiano offre soluzioni e tecnologie all'avanguardia nel settore della transizione verde in particolare nella gestione del trattamento delle acque reflue - ha aggiunto l'Ambasciatore - tema a cui sarà dedicata un'attenzione particolare in occasione del prossimo Business and Science Forum che si svolgerà il 21 marzo a Belgrado".

