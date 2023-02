Film 'Terza guerra mondiale' a ambasciata italiana a Teheran

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il film "La Terza Guerra Mondiale" del regista Houman Seyyedi, vincitore di due premi all'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, è stato proiettato in anteprima per l'Iran presso la Residenza dell'Ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone.

Il film, che ha vinto a Venezia i premi 'Orizzonti' per il miglior film e per il miglior attore, racconta la storia un lavoratore di nome Shakib alla ricerca di una nuova opportunità di lavoro per ricostruire la propria vita dopo la perdita della moglie e del figlio in un terremoto avvenuto anni prima. Alla proiezione presso la Residenza italiana erano presenti il regista e il cast del film, oltre ad alcuni tra i maggiori rappresentanti del cinema iraniano.

Nell'introdurre l'evento l'Ambasciatore Perrone ha ricordato il rapporto storico esistente tra il cinema italiano e quello iraniano, sottolineando come i premi assegnati a Venezia a "La Terza Guerra Mondiale" confermino l'apprezzamento italiano per il lavoro dei cineasti iraniani che, nonostante le sfide e difficoltà attuali, continuano a produrre opere di alto valore artistico e culturale. Ne è un altro esempio l'opera "Gli orsi non esistono" del registra Jaafar Panahi che ha vinto il premio speciale della giuria alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia. (ANSA).