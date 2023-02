Ambasciatrice d'Italia in Francia a gemellaggio Mentone-Sanremo

(ANSA) - PARIGI, 20 FEB - L'Ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, accompagnata dalla Console Generale a Nizza, Caterina Gioiella, ha partecipato ieri alla cerimonia di firma dell'Atto propedeutico al futuro gemellaggio tra Mentone e Sanremo da parte dei Sindaci delle due città della Riviera francese, Yves Juhel, e della Riviera ligure, Alberto Biancheri.

La cerimonia, svoltasi in occasione della tradizionale "Fête du Citron", ha consentito di celebrare l'autentica amicizia tra due città che presentano significative similitudini nel tessuto economico, sociale e culturale, nonché per storia, tradizioni e manifestazioni culturali di rinomata risonanza internazionale.

Con tale firma, Mentone e Sanremo hanno espresso la volontà di avviare un iter di rafforzamento della cooperazione transfrontaliera a livello locale, come previsto dall'art. 10 del Trattato del Quirinale, anche al fine di intensificare le interconnessioni tra le rispettive comunità cittadine e gli scambi in materia di servizi pubblici, sviluppo sostenibile, infrastrutture e mobilità, partenariati economici, turistici e culturali, gestione delle risorse idriche e formazioni professionali e bilinguismo.

Al termine della visita, l'Ambasciatrice D'Alessandro ha incontrato anche una rappresentanza della comunità italiana di Mentone. (ANSA).