Rugby: ambasciata a Madrid e Club Orsi pronti al '6 Nazioni'

(ANSA) - MADRID, 17 FEB - Ambasciata italiana a Madrid e Rugby Club Orsi Italiani di Madrid, un binomio vincente in vista del '6 Nazioni'. È stato infatti l'obiettivo di realizzare un video promozionale di questa squadra, da proiettare prima dell'incontro Italia-Galles in programma che l'11 marzo 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, il motivo che ha portato il capo missione Riccardo Guariglia a ricevere nei giardini della sua residenza ufficiale in Spagna un gruppo di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni d'età, tutti integranti di questo team. Per il diplomatico, si è trattato anche dell'ultimo atto pubblico nella sede dell'ambasciata di Madrid, visto che ha in programma a breve il rientro in Italia per assumere l'incarico di nuovo segretario generale della Farnesina. Dopo alcune partitelle amichevoli nei giardini della residenza, la squadra ha posato assieme a Guariglia e al personale dell'ambasciata per alcune foto di gruppo.

Il Rugby Club Orsi Italiani di Madrid è una realtà nata nel 2016, collegata alla Scuola statale italiana di Madrid, che contempla anche una pattuglia di veterani. A guidare la delegazione che ha fatto oggi visita all'ambasciata italiana c'era il presidente del club, Andrea Chevallard.

Guariglia ha spiegato che l'iniziativa è inserita nel quadro di una recente collaborazione avviata dall'Agenzia Italiana per il Commercio Estero e dalla Federazione Italiana Rugby per promuovere la campagna "beIT: Italy is simply extraordinary". Si tratta della quarta iniziativa di diplomazia sportiva promossa in pochi mesi dall'Ambasciata italiana a Madrid, dopo quelle riguardanti scherma, golf e vela. (ANSA).