Giappone-Italia: al via la terza edizione del Mimosa Day

Giunge alla terza edizione il "Mimosa Day", l'evento promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone per diffondere l'usanza italiana dell'8 marzo di regalare i fiori gialli alle donne, col fine di poter celebrare i loro successi nella società e di promuovere la loro emancipazione.

La presentazione si è svolta nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo, alla presenza di un folto numero di partecipanti, tra i quali la partecipazione di numerose "Female Leaders", alla guida di multinazionali giapponesi, e donne italiane che occupano alti ruoli dirigenziali nel Paese del Sol Levante.

"L'uguaglianza di genere è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile che 193 Paesi tra cui Italia e Giappone si sono impegnati a raggiungere entro il 2030", ha ribadito nel corso della conferenza l'Ambasciatore d'Italia Gianluigi Benedetti.

"Ed è costante l'attenzione a garantire che il ruolo della donna si affermi sempre di più come una risorsa imprescindibile per le nostre società del presente e del futuro".

A questo scopo, da qui alla data dell'8 marzo, la Camera di Commercio organizzerà numerose attività di promozione della manifestazione, a partire da sessioni di conversazione con le donne leader nel campo della sostenibilità e dell'affermazione dei diritti ospitate nella sede dell'Ambasciata d'Italia. Dal 4 all'8 marzo, inoltre, presso gli autentici ristoranti italiani (con certificati AQI*, Adesivo di Qualità Italiana) in tutto il Giappone si potrà mangiare il menù speciale del Mimosa Day.

Tra le promozioni più originali in calendario c'è anche la passeggiata 'Yellow Walk' delle donne italiane che vivono a Tokyo, con partenza dalla sede dell'Ambasciata d'Italia al centro della capitale, dove l'Ambasciatore Benedetti darà il via alla parata gialla per una camminata di circa trenta minuti.

