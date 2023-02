Architettura: premio e conferenza a Madrid per Stefano Boeri

(ANSA) - MADRID, 17 FEB - L'architetto italiano Stefano Boeri ha ottenuto il Madrid Design Festival Award, premio concesso nell'ambito di questa iniziativa in corso nella capitale spagnola: il riconoscimento gli è stato assegnato, secondo gli organizzatori, per omaggiare una "grande figura del design" e "rivendicare" il suo "contributo a questa disciplina".

Nell'occasione, l'autore di progetti come il Bosco Verticale di Milano ha pronunciato la conferenza "L'ambiente geniale", nel corso della quale ha illustrato il rapporto tra "architettura e natura vivente", relazione in cui, ha detto, gli elementi naturali "non sono solo decorazioni". Nel suo excursus Boeri, ospite in questo caso dell'Istituzione Libera dell'Insegnamento di Madrid, ha approfondito alcuni dei suoi principali ambiti di interesse. "l'esplosione" delle città, le migrazioni dal sud del mondo verso il nord, le disuguaglianze negli ambienti urbani, gli effetti del cambiamento climatico o la necessità di "un nuovo patto di coabitazione" con altre specie animali.

L'occasione è stata anche colta dall'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, per chiudere ufficialmente la sua tappa in questo incarico, dopo la sua recente nomina a segretario generale della Farnesina. "Questa è la mia ultima apparizione pubblica come ambasciatore in Spagna, dopo due anni e nove mesi", ha detto Guariglia, che ha poi evidenziato l'impegno dell'ambasciata nel sostenere il "made in Italy" nel campo del design. (ANSA).