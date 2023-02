A Mumbai 'Aperitivo italiano' per 250 su moda sostenibile

(ANSA) - NEW DELHI, 17 FEB - Più di 250 tra stilisti, produttori, giornalisti, influencer e appassionati di moda hanno partecipato all'"Aperitivo Italiano" organizzato a Mumbai dal Consolato Generale d'Italia, il 2° di una serie di eventi mensili su temi di interesse comune tra Italia e India. Dedicato alla moda sostenibile, all'impatto sociale e alla collaborazione tra i due paesi in questo settore, la serata ha visto ospiti d'onore lo stilista indiano Manish Malhotra e il Presidente della Milano Fashion week Carlo Capasa.

"L'Italia è il 4° esportatore mondiale di tessuti, il 2° per capi di abbigliamento e produce il 55% dei cosmetici mondiali", ha ricordato il Console Generale d'Italia, Alessandro De Masi, nel suo intervento introduttivo.

"La transizione verso la sostenibilità rappresenta una chiave strategica per la nostra industria della moda. La sostenibilità dei processi produttivi, dei materiali e dell'organizzazione del lavoro vanno affrontate non come opzione ma come necessità. In questa visione le relazioni tra Italia e India possono diventare ancora più fertili e fruttuose, avvicinando i consumatori indiani a prodotti derivanti da catene di approvvigionamento sostenibili": così l'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo De Luca nel suo intervento conclusivo.

Tra i numerosi designer di spicco del panorama indiano presenti all'aperitivo, oltre a Malhotra, Kulsum Shadab, fondatrice del brand Ara Lumiere, che ha ottenuto alla Milan Fashion Week 2022 il premio "sustainable fashion", Vaishali Shadangule, unica indiana invitata alla Paris Houte Couture e alla Milan Fashion Week e Kirsten Scott, Programme Leader dell'istituto Marangoni di Londra. L'Italia è stata rappresentata da Carlo Capasa e da Tiziano Guardini, giovane designer creatore di un innovativo approccio alla moda, da lui definito ECOuture. (ANSA).