Santo Domingo documentario Il Giudice dei Giusti

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 16 FEB - L'ambasciata d'Italia a Santo Domingo, in collaborazione con quella di Israele, ha commemorato la Giornata della Memoria 2023 con la proiezione del documentario 'Il Giudice dei Giusti', diretto dal regista Enrico Marchese e scritto da Gabriele Nissim ed Emanuela Audisio.

Alla serata ospitata presso la Sala VIP dei Caribbean Cinemas di Downtown Center (Bellavista), riferisce un comunicato, hanno preso parte rappresentanti del corpo diplomatico accreditato, delle istituzioni locali e della comunità ebraica nella Repubblica Dominicana.

Il documentario, vincitore del Premio della Critica Ilaria Alpi nel 2003 e messo a disposizione da 3D Produzioni, ricostruisce la vita di Moshe Bejski, un sopravvissuto della Shoah che, trasferitosi in Israele e divenuto giudice della Corte suprema, ha contribuito nel corso della sua lunga carriera a individuare i 'Giusti tra le Nazioni', persone che pur non essendo di religione ebraica, hanno altruisticamente aiutato e salvato gli ebrei durante la Shoah.

Il filmato racconta i casi più interessanti giudicati da Bejski, permettendo allo spettatore di immergersi nei fatti dell'epoca e dimostrando che, anche in un contesto di follia collettiva, molte persone comuni non si sono sottratte alla responsabilità di agire a favore dei perseguitati, spesso a rischio della vita.

Hanno introdotto la serata l'ambasciatore Stefano Queirolo Palmas e il suo omologo israeliano Dani Biran. Entrambi hanno sottolineando come il documentario ponesse "l'accento su episodi positivi di un'epoca caratterizzata da terribili atrocità, simboleggiando la luce di speranza sempre accesa nell'animo del singolo essere umano anche nella notte della guerra e delle persecuzioni, messaggio per vero sempre attuale".

E' stata anche l'occasione per ricordare il coraggio di molti diplomatici - quali Guelfo Zamboni, console generale a Salonicco e in seguito ambasciatore italiano a Santo Domingo - che presero l'iniziativa per salvare, con visti, passaporti e lasciapassare, centinaia di ebrei.

Le nostre ambasciate a Panama e Santo Domingo, si ricorda infine, hanno condiviso le spese di sotto-titolatura in spagnolo. (ANSA).