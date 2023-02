Design: ambasciata promuove il 'made in Italy' in Spagna

(ANSA) - MADRID, 16 FEB - La valorizzazione del 'made in Italy' nell'ambito del design è uno degli ambiti su cui è fortemente impegnata l'ambasciata italiana in Spagna: è quanto illustrato in un comunicato, in cui vengono segnalate diverse iniziative attualmente in fase di promozione o elaborazione nel Paese iberico. "Le priorità collegate al design, nella cornice delle relazioni tra Italia e Spagna, attualmente sono: la promozione del 'made in Italy' e delle aziende italiane; la valorizzazione dei giovani talenti spagnoli e il collegamento con le realtà produttive italiane; la promozione del Salone del Mobile, di Euroluce, della Triennale di Milano. Molti temi che saranno sviluppati in questo ventaglio di iniziative sono peraltro affini ai contenuti della candidatura di Roma a Expo 2030", ha spiegato l'ambasciatore Riccardo Guariglia, arrivato a fine missione in quanto recentemente nominato nuovo segretario generale della Farnesina.

Attualmente, aggiunge la nota, l'ambasciata è impegnata su diversi fronti: la conclusione della quarta edizione di un concorso sul design promosso dalla stessa ambasciata, l'adesione al Madrid Design Festival, attualmente in corso nella capitale spagnola, l'organizzazione dell'Italian Design Day (9 marzo), la partecipazione alla piattaforma madrilena Casa Decor (13 aprile - 28 maggio), l'organizzazione o sostegno a mostre "che siano focalizzate sui temi dell'ambiente e della sostenibilità", il coinvolgimento nella Barcelona Design Week (16-27 ottobre) e l'allestimento della Settimana della cucina italiana (terza settimana di novembre).

Alla realizzazione di questo programma collaborano il Consolato Generale a Barcellona, l'ufficio madrileno dell'Italian Trade Agency (Ice) e gli Istituti italiani di cultura di Madrid e Barcellona. (ANSA).