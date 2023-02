Ambasciatrice Flumiani incontra ministro Istruzione slovacco

(ANSA) - BRATISLAVA, 16 FEB - L'Ambasciatrice d'Italia Catherine Flumiani ha avuto oggi un cordiale incontro con il Ministro dell'Istruzione della Repubblica Slovacca Ján Horeckì.

Il colloquio ha consentito un approfondito confronto sull'offerta formativa in lingua italiana nelle scuole e nelle università slovacche nonché di illustrare le attività che l'Ambasciata, di concerto con i docenti inviati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Istituto Italiano di Cultura, attua per favorire la promozione della lingua italiana. Un'azione di promozione che, come l'Ambasciatrice ha tenuto a sottolineare, rappresenta un dossier prioritario nelle relazioni bilaterali tra Italia e Slovacchia.

L'incontro ha consentito, inoltre, di ribadire l'importanza della collaborazione nel garantire un'adeguata offerta formativa in lingua italiana anche nel settore scientifico e l'auspicio circa il prossimo rinnovo del Protocollo d'Intesa per le sezioni bilingui dei Licei della Repubblica Slovacca. Su quest'ultimo versante l'Ambasciatrice Flumiani ha espresso l'apprezzamento per il ruolo di riferimento svolto dalla sezione bilingue italo-slovacca presso il Liceo Saru di Bratislava.