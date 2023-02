Lisbona: concluso evento annuale Camera commercio italiana

(ANSA) - LISBONA, 15 FEB - Cento rappresentanti dell'imprenditoria italiana e locale sono intervenuti ieri alla cena di gala organizzata dalla Camera di Commercio italiana in Portogallo, alla quale ha partecipato come ospite d'onore il Sindaco di Lisbona, Carlos Moedas. L'Ambasciatore Formosa ha sottolineato nel suo discorso introduttivo i grandi risultati raggiunti dalla Camera di Commercio Italiana e ringraziato il suo Presidente, Santi Cianci, per il dinamismo che ha impresso all'azione della Camera, contribuendo in modo determinante a una rappresentazione unitaria in Portogallo della varie componenti del Sistema Italia che sotto l'indirizzo dell'Ambasciata hanno agito in modo funzionale al raggiungimento degli eccezionali risultati registrati sul piano commerciale e degli investimenti bilaterali.

Il 2022 raggiungerà infatti vette mai eguagliate nell'interscambio complessivo, che già ad ottobre sfiorava i 7,5 miliardi di euro, con un incremento del 30 percento rispetto ai dati dell'anno precedente e che a loro volta riflettevano un record nella storia delle relazioni commerciali bilaterali.

Anche il dato sulle esportazioni italiane, circa 4,8 mld nei primi dieci mesi del 2022, rappresenta un primato ineguagliato.

Il Sindaco Moedas ha da parte sua ringraziato per l'apporto determinante che la comunità italiana, la più numerosa tra i Paesi dell'Unione Europea e quarta in assoluto tra i gruppi stranieri residenti in Portogallo, apporta in termini di qualità e vitalità nelle dinamiche culturali ed economiche della Capitale, oltre a costituire esempio ideale e paradigmatico nel suo modello di integrazione nel tessuto sociale della Capitale.

L'incontro ha rappresentato anche l'occasione per ringraziare il Sindaco Moedas per la decisione di intitolare un famoso giardino di Lisbona al celebre scrittore Antonio Tabucchi, in riconoscimento del suo ruolo decisivo attraverso le sue opere nel far apprezzare a generazioni di italiani le bellezze del Paese, e che "ha certamente contribuito alla decisione di tanti vostri connazionali a scegliere Lisbona come luogo di residenza e lavoro". (ANSA).