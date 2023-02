Olocausto: la Giornata della Memoria in Costa Rica

(ANSA) - SAN PAOLO, 14 FEB - Un attento e commosso pubblico ha seguito la celebrazione a San Josè della Giornata della memoria dell'Olocausto, commemorata dall'Ambasciata italiana in Costa Rica, insieme a quella israeliana, il 9 febbraio 2023.

Il Cine Magaly, dove si è svolta la manifestazione con la proiezione del film "Il Cielo Cade", di Andrea e Antonio Frazzi, era gremito da circa 200 persone.

Prima del film introdotto dal noto critico cinematografico italo-costaricano Mario Giacomelli, hanno preso la parola l'Ambasciatore Alberto Colella, che ha ripercorso i tragici eventi delle deportazioni delle migliaia di ebrei italiani nei campi di sterminio, e la giovane Isotta de Zandonati, che con emozione ha raccontato la storia della persecuzione della bisnonna ebrea - salvata a Venezia dalla deportazione e nascosta da una famiglia cattolica nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Presenti anche le autorità diplomatiche e religiose.

L'Ambasciatore ha inoltre reso omaggio ai circa 30 italiani oggetto di persecuzioni politiche e detenzioni ingiuste a San Josè, nel 1941 dopo l'entrata in guerra del Costa Rica contro le potenze dell'Asse. Diverse centinaia di italiani residenti all'epoca furono costretti a naturalizzarsi e a perdere la cittadinanza italiana per evitare persecuzioni e la confisca dei propri beni. (ANSA).