L'ambasciatrice Zarra incontra il ministro dell'Economia bulgaro

(ANSA) - SOFIA, 13 FEB - L'ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, è stata ricevuta oggi dal ministro dell'Economia e dell'Industria ad interim Nikola Stoyanov, con cui ha discusso le prospettive delle relazioni bilaterali tra i due Paesi nel settore degli investimenti e del sostegno alle imprese. All'incontro ha partecipato anche il presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli.

Alla luce degli ottimi rapporti economici e commerciali tra l'Italia e la Bulgaria - secondo gli ultimi dati l'Italia si colloca al secondo posto quale Paese di provenienza degli investimenti per il 2022 e al quarto posto in termini di interscambio commerciale complessivo - sono stati esaminati i modi in cui approfondire ulteriormente i saldi legami economici.

Nello specifico i temi affrontati hanno riguardato la strategia di sviluppo delle zone industriali e le opportunità di investimento per le imprese in relazione al Pnrr bulgaro, le misure statali a sostegno delle aziende, in un contesto di alti costi energetici e crescente competitività, e la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030. (ANSA).