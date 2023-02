Expo 2030: Tripodi ad Hanoi incontra i ministri vietnamiti

(ANSA) - HANOI, 13 FEB - Si è conclusa oggi la missione in Vietnam per la presentazione della candidatura di Roma ad Expo 2030 della sottosegretaria agli Affari esteri Maria Tripodi, che ha incontrato il presidente del gruppo parlamentare di amicizia Vietnam-Italia, il tenente generale Le Tan Toi.

"La diplomazia parlamentare è un ottimo strumento per implementare le nostre relazioni", ha affermato la sottosegretaria, che ha sottolineato l'ampio margine di sviluppo della cooperazione tra i due Paesi. Il presidente Le Tan Toi ha accolto positivamente la proposta di sostegno alla candidatura di Roma. La sottosegretaria Tripodi ha, inoltre, incontrato il vice ministro alla Cultura, Sport e Turismo vietnamita, Ta Quang Dong, che ha espresso la propria ammirazione per il padiglione italiano all'ultima Expo a Dubai, e il ministro degli Esteri Bui Thanh Son, che ha molto apprezzato il tema della rigenerazione urbana, dell'integrazione e dell'innovazione scelto da Roma per la propria candidatura.

La celebrazione, in questo 2023, del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche e del decimo anno del partenariato strategico tra Vietnam e Italia, offre un'occasione particolare per dare concretezza in ogni campo alla collaborazione bilaterale rafforzando la conoscenza e gli scambi tra i due Paesi. L'evento di apertura di queste celebrazioni è stato il Concerto di San Valentino 'From Italy with love', un omaggio a Ennio Morricone e alla musica classica italiana, eseguito dalla Saigon Symphony Orchestra, con la partecipazione degli artisti italiani Enzo Favata e Pasquale Mirra. Presenti alla prima la sottosegretaria Tripodi, il vice primo ministro vietnamita Tran Hong Ha, il vice ministro alla Cultura Sport e Turismo Ta Quang Dong, l'ambasciatore d'Italia in Vietnam Antonio Alessandro.

La sottosegretaria, nel corso della missione, ha anche incontrato alcune delle aziende italiane attive in Vietnam, tra cui Ghella spa, impegnata nella costruzione della nuova metropolitana di Hanoi. Ha visitato infine la fabbrica più grande di Piaggio, che, ha twittato Tripodi, con la Vespa "è icona del Made in Italy nel mondo, mix perfetto di tradizione, innovazione e quel design italiano che ci rende unici". (ANSA).