Andorra: visita dell'ambasciatore italiano uscente Guariglia

(ANSA) - MADRID, 13 FEB - Visita di commiato ad Andorra per l'ambasciatore italiano presso questo Principato e il Regno di Spagna Riccardo Guariglia, recentemente nominato nuovo segretario generale della Farnesina. Stamane, il diplomatico è stato ricevuto dalla ministra degli Esteri di Andorra Maria Ubach Font, secondo un comunicato dell'ambasciata italiana a Madrid.

Nel corso del colloquio, aggiunge la nota, è stato "sottolineato l'eccellente livello delle relazioni bilaterali", sviluppatesi ulteriormente, di recente, con scambi di visite e firma di intese bilaterali. "Le relazioni di amicizia tra i nostri Paesi sono più salde che mai", ha sottolineato Guariglia, "e si fondano su un dialogo costante sui dossier di comune interesse. In questi ultimi anni è stato dato un nuovo slancio ai rapporti tra l'Italia e Andorra in ambito politico, economico e culturale e prevediamo di proseguire lungo questo percorso anche in futuro".

"Abbiamo discusso delle diverse questioni bilaterali, l'ho ringraziato per il lavoro svolto in questi anni e gli ho augurato molto successo nelle sue nuove funzioni", ha twittato da parte sua Ubach sull'incontro con il diplomatico italiano.

Ieri, l'ambasciatore ha anche avuto un incontro con rappresentanti della comunità italiana ad Andorra, composta da circa 700 persone, accompagnato dal console onorario Alberto Rossi. (ANSA).