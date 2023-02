Amb. Zappia, rafforzare cooperazione Usa-Ue per le nuove sfide

(ANSA) - WASHINGTON, 13 FEB - L'ambasciatrice d'Italia in Usa Mariangela Zappia è intervenuta con un videomessaggio al forum della Luiss a Roma dedicato al futuro delle relazioni transatlantiche, prima della lectio magistralis del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Dall'osservatorio di Washington - ha spiegato - è evidente come la pandemia e l'invasione dell'Ucraina abbiano accelerato la ridefinizione della competizione globale, rendendola sistemica. In questo scenario, ciò che conta sono le alleanze e la cooperazione tra Paesi amici, che condividono valori e visione del futuro. Fondamentali sono quindi la nostra alleanza con gli Stati Uniti e il nostro ruolo di stimolo e impulso in Europa: due dimensioni legate a doppio filo, tanto più alla luce del deciso rilancio impresso dal Presidente Joe Biden alla partnership con l'Europa".

"Altrettanto cruciale - ha proseguito - è il ruolo che l'Italia ricopre nel G7, che presiederemo nel 2024, e l'impulso che il G7 - cinghia di trasmissione - potrà dare in formati multilaterali più ampi, per orientare la governance globale in una direzione coerente con i principi che difendiamo. In uno scenario di competizione sistemica, è necessario che il legame transatlantico si traduca anche in una sempre maggiore capacità di costruire insieme i modelli economici e sociali del futuro, accompagnando alla coesione politica e militare un'azione di convergenza sul piano economico, nel commercio, negli investimenti, nella ricerca e nello sviluppo tecnologico.

Perchè, vista da qui, la grande competizione è sempre più sul terreno della ricerca scientifica e dell'avanzamento tecnologico, dell'innovazione". "Per mantenere - ha aggiunto Zappia - una posizione di leadership e per vincere le grandi sfide globali, dalle pandemie ai cambiamenti climatici, le democrazie devono fare fronte comune, non possono permettersi divisioni e tentazioni protezionistiche tra loro, che minerebbero l'efficacia della loro azione. Il fulcro di questa unità non puo' che essere il legame transatlantico. Non esistono al mondo due aree integrate al pari di Europa e Stati Uniti. La relazione transatlantica genera - ha sottolineato - ogni anno 6000 milioni di dollari di scambi commerciali e impiega 16 milioni di lavoratori. Europa e Nord America sono insieme il più grande e ricco mercato al mondo. Contano per metà dei consumi e un terzo del Pil del pianeta. Non si tratta solo di numeri. E' da joint venture tra America ed Europa che continuano a nascere le innovazioni che contano di più. Un esempio su tutti: il primo vaccino mRNA anti-Covid di Pfizer-BioNTech. Meccanismi quali il Trade & Technology Council (Ttc, ndr) sono cruciali per raggiungere questa unità".

Il Ttc, ha osservato l'ambasciatrice, "può e deve essere la cabina di regia per unire le forze e vincere insieme la competizione sulle tecnologie emergenti, garantendo che si sviluppino in linea con l'idea di futuro cui aspiriamo per le nostre società. In questa direzione vanno da ultimo l'accordo raggiunto il 27 gennaio sulla collaborazione Usa-Ue sull'intelligenza artificiale e la task force avviata in seno al TTC per approfondire insieme gli effetti connessi all'Inflation Reduction Act". (ANSA).