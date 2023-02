Expo 2030: Tripodi presenta in Vietnam la candidatura di Roma

(ANSA) - HANOI, 11 FEB - La sottosegretaria agli Affari esteri Maria Tripodi ha presentato ad Hanoi, di fronte alla stampa e ai media vietnamiti, la candidatura di Roma per l'Expo 2030, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Vietnam Antonio Alessandro, e con i contribuiti di Ugo Papi, assessore alle Relazioni internazionali del sindaco di Roma, che ha spiegato le ragioni della scelta di Roma, e dell'Inviato speciale per l'Asia del Comitato promotore, Romeo Orlandi, che ha illustrato nel dettaglio il progetto.

L'ambasciatore Alessandro ha sottolineato l'importanza del tema scelto per la candidatura ad un'Esposizione Universale che è essenzialmente un dialogo tra i partecipanti per individuare i problemi e proporre le soluzioni: 'Popoli e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione'.

"Il tema del rapporto tra popolazione e ambiente è di grande importanza anche per un Paese come il Vietnam, che ha un alto tasso di urbanizzazione ed è esposto come l'Italia ai problemi del cambiamento climatico, del sovraffollamento e dell'impoverimento delle risorse naturali", ha detto, aggiungendo che Expo 2030 apre grandi opportunità di collaborazione tra Italia e Vietnam su questi temi cruciali.

Tripodi ha richiamato la solidità delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam, che quest'anno tagliano l'importante traguardo dei cinquant'anni, oltre che dei dieci anni di partenariato strategico. La sottosegretaria ha poi affermato che Roma Expo 2030 non è un progetto solo italiano, ma è soprattutto "un progetto congiunto, da sviluppare con tutti coloro che hanno l'obiettivo di garantire un futuro più equo, sostenibile ed inclusivo, oltre a fornire una preziosa occasione di incontro per gli operatori economici, di ricerca scientifica e di sviluppo dei rispettivi paesi". (ANSA).