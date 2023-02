Tokyo: Tripodi,progresso nei rapporti e promozione per Expo 2030

(ANSA) - TOKYO, 10 FEB - Il perfezionamento del nascente partenariato strategico tra Italia e Giappone e la promozione della candidatura di Roma Expo 2030, sono stati i temi al centro della missione a Tokyo del sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, seconda tappa dopo Singapore. "C'è bisogno di un rapporto continuativo e di un rafforzamento delle nostre relazioni, che vanno sostenute e supportate, in particolare dopo aver innalzato il livello di scambi bilaterali durante la visita del premier giapponese Kishida a Roma", spiega il sottosegretario all'ANSA nella sede dell'Ambasciata di Tokyo, "Progetti che riguardano la cooperazione scientifica, tecnologica, e in materia di Difesa".

Una visita che ha una doppia valenza nella funzione di visibilità della candidatura di Roma a Expo 2030, un tema al centro dell'agenda politica del governo italiano. "Il riscontro giapponese è stato molto positivo. Il nostro è un progetto molto credibile, soprattutto per quanto riguarda la rigenerazione urbana e il rispetto della tutela dell'ambiente. In questa fase, e non solo, noi chiaramente ci differenziamo dagli altri competitor anche per una comunanza valoriale con il Giappone, e con altri partner dell'area dell'Indo-Pacifico, e pensiamo che Roma sia una location unica al mondo". Un parere condiviso dallo Special Ambassador per l'Expo 2030, Antonio Bernardini, in missione congiunta a Tokyo: "È un atto di cortesia importante perché con il Giappone abbiamo dei rapporti particolarmente intensi a livello politico, e poi ci unisce questa incredibile coincidenza di avventura sull'Expo, perché noi siamo impegnati per la realizzazione dell'Expo 2025 e ovviamente la nostra ambizione è avere l'appoggio giapponese per Roma nel 2030 - che noi consideriamo un criterio giusto di rotazione geografica. Noi pensiamo che Roma sia un'occasione unica di showcase, perché partiamo da una base già importante di visitatori, per presentare una visione su questo tema che abbiamo scelto, 'Popoli e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione', che va oltre l'Expo, con una struttura destinata a rimanere". Ed è in questa ottica di condivisione che rientra l'apertura della collezione di arte contemporanea della Farnesina, inaugurata a Singapore dal Sottosegretario con delega a tutta l'Asia. "È un soft power che noi cerchiamo di mettere in pratica, peraltro riuscendoci con un discreto successo viste tutte le peculiarità che ha il nostro Paese, in primis l'arte", prosegue Tripodi. "A Singapore sono presenti 70 opere, che poi a inizio marzo saranno trasferite a Tokyo. È un modo per rafforzare la nostra visione di tutto quello che è la cultura italiana, ma anche - in questo particolare momento storico - per dare un messaggio come ponte di dialogo e di unione tra i popoli. E in questo l'arte e la cultura si prestano benissimo".

