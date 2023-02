A Tokyo ripartenza fiere 'Moda Italia' e 'Shoes From Italy'

(ANSA) - TOKYO, 10 FEB - Successo di pubblico con l'auspicato ritorno delle visite in presenza alla Belle Salle Shibuya Garden, al centro di Tokyo, per le attese fiere di 'Moda Italia' e 'Shoes from Italy', giunte rispettivamente alla 61/esima e la 71/esima edizione. All'evento organizzato dall'Ice - Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno partecipato 120 aziende provenienti da 12 regioni italiane con le proprie collezioni per la stagione Autunno/Inverno 2023-24. Le presentazioni riguardano nuovi modelli di abbigliamento per donna e uomo, compreso quello in pelle, nonché accessori, calzature per donna e uomo, pelletteria e tanti altri articoli, tutti elementi fondamentali per il total look italiano, sinonimo di successo e di eleganza.

"Sono per la maggior parte clienti abituali, quindi fedelissimi che partecipano a questa manifestazione da circa 35 anni, ma quest'anno abbiamo anche 11 newcomers, quindi veramente si tratta di ripartenza", spiega all'ANSA il direttore dell'Ice, Erica Di Giovancarlo. "Abbiamo riscontrato molto interesse da parte dei buyers che sono intervenuti, ma anche tanta voglia di avere contatti e di riprendere quelle relazioni che erano state abbandonate. Tutti elementi che ci fanno ben sperare in un ottimo futuro".

In seguito all'allentamento delle restrizioni sugli ingressi degli stranieri in Giappone, si tratta infatti della prima volta, dall'edizione di febbraio 2020, in cui c'è la presenza fisica dei rappresentanti aziendali in arrivo dall'Italia nei propri stand in fiera. "La manifestazione finalmente torna ai livelli pre Covid, che consente di portare in Giappone la migliore qualità della produzione moda e calzature italiane", dice l'Ambasciatore d'Italia a Tokyo Gianluigi Benedetti. "Il Made in Italy continua a fare presa e a premiare tantissimo in questo mercato così difficile, e anche così esigente, che però remunera sempre bene". Con una quota del 2,99%, l'Italia è il settimo paese esportatore di abbigliamento per il Giappone dopo Cina, Vietnam, Bangladesh, Cambogia, Myanmar e Indonesia.

Tra i paesi occidentali, l'Italia occupa la prima posizione, a grande distanza da Romania (11/esimo posto) e Francia (12/esimo posto), tutti con una quota percentuale intorno allo 0,5%. Per la pelletteria, l'Italia è il secondo fornitore del Giappone con una quota pari al 20,7%. Il nostro Paese si colloca dopo la Cina, le cui importazioni hanno registrato un aumento del 28,9% mentre quelle dell'Italia sono aumentate in valore del 33,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nelle calzature in pelle, infine, il predominio italiano è assoluto con una quota import pari al 33,7%, con una crescita del 43,3% nel 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

