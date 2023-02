Messico: Ambasciata d'Italia con Enel per riqualificare la città

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 09 FEB - L'Ambasciata d'Italia, insieme a Enel GreenPower e a rappresentanti delle Nazioni Unite hanno inaugurato nel quartiere di Tlatelolco a Cittá del Messico, un murale di oltre 40 metri, patrocinato dall'impresa italiana. L'opera realizzata fa parte di Proyecto17, un progetto artistico di riqualificazione urbana che promuove i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030. L'iniziativa prevede la realizzazione di 17 murales sulle facciate di edifici del quartiere di Tlatelolco. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Onu, Governo messicano e municipalità locale.

L'opera presentata in data odierna, "Rinascere Sostenibile", ispirata al SDG11, Città e Comunità sostenibili, è stata realizzata dall'artista messicana Adry del Rocío, considerata una dei migliori artisti urbani al mondo di arte 3D.

Proyecto17 al momento ha all'attivo 3 murales ed è in continuo sviluppo. Più in particolare, la pittura utilizzata è la tecnologia italiana Airlite che attraverso la fotocatalisi pulisce l'aria dall'inquinamento.

L'Ambasciatore Luigi De Chiara al termine dell'inaugurazione ha dichiarato: "Si tratta di un'eccezionale opera artistica e didattica che richiama l'attenzione sui problemi legati alla sostenibilità in una delle piú grandi megalopoli del pianeta, che sono già laboratori di sostenibilità, inclusione e resilienza." (ANSA).