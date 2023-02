Tokyo, standing ovation per orchestra Haydn al Suntory Hall

(ANSA) - TOKYO, 09 FEB - Si è conclusa con una lunga standing ovation alla prestigiosa Suntory Hall di Tokyo, la tournée in Giappone dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, accompagnata dal direttore Min Chung e il pianista Jae Hong Park, sulle note di Rossini e di Beethoven. Al concerto nella capitale nipponica sono intervenuti l'Ambasciatore Italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti, e l'ex Ambasciatore del Giappone in Italia Hiroshi Oe, il cui apprezzamento si è unito a quello del numeroso pubblico in sala. In particolare, per l'Ambasciatore Benedetti "Musica e cultura sono una colonna portante nei rapporti bilaterali tra Italia e Giappone, Paesi che hanno una grandissima tradizione culturale. Il Giappone, da quando si è aperto all'Occidente, ha guardato all'Italia soprattutto per la nostra grande ricchezza artistica e culturale. Inoltre, il pubblico nipponico conosce bene la musica italiana e perciò la apprezza molto". Prima del finale a Tokyo l'orchestra Haydn ha visitato la maestosa Symphony Hall di Osaka e registrato i successivi concerti a Fukuoka e Kagoshima. "È stata un'esperienza ricca di entusiasmo, di condivisione, di amicizia, di affiatamento e di professionalità", commenta a caldo Monica Loss, direttore generale della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. "La qualità dell'Orchestra è stata apprezzata in tutti i concerti con applausi generosi e anche con l'esibizione di cartelli con la scritta "Bravo", che ha inorgoglito e anche un po' divertito tutti noi". La trasferta dell'Orchestra Haydn nel Paese del Sol Levante è la terza dopo quelle del 2008 e del 2019, e ha rappresentato un significativo momento di promozione della cultura italiana e del territorio del Trentino e Alto Adige, con il contributo della stessa fondazione, la Camera di Commercio Italiana in Giappone e l'Enit di Tokyo. (ANSA).